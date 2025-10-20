«ЦАХАЛ в любой момент может возобновить полномасштабные военные действия»

Израиль накануне возобновил удары по сектору Газа. Армия еврейского государства сообщила об атаке на десятки целей, было использовано более 120 боеприпасов. Как объяснили в Иерусалиме, это было сделано в ответ на нападение. При этом ни одна из сторон не хочет возвращения к полномасштабным боевым действиям, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, насколько крепок вечный мир на Ближнем Востоке, о котором объявил Дональд Трамп.

На своем первом послевоенном заседании правительство Израиля приняло решение переименовать войну в Газе: теперь она официально называется не «Железные мечи», а «Война возрождения». Журналисты подсчитали, что смена нейминга обойдется государственной казне примерно в €500 тыс. Таким нехитрым способом израильский премьер пытается объединить под одним брендом все военные кампании последних двух лет и представить их как одну большую победу еврейского государства над «Хамасом», «Хезболлой», йеменскими хуситами и Ираном, вместе взятыми.

А то, что на некоторых фронтах великой битвы дела шли не самым лучшим образом или затягивались сверх всякой меры, это, мол, все было в интересах других направлений. Ведь если бы военные действия в Газе закончились раньше, возможно, не было бы операции с пейджерами в Ливане или атаки на ядерные центры в Иране. Смотреть и оценивать, как утверждают сторонники переименования, надо комплексно и в целом. Неудивительно, что наблюдатели видят в этой инициативе основу концепции, с которой Нетаньяху намерен идти на будущие выборы. То, что они пройдут раньше запланированного срока, — вопрос практически решенный. Интрига лишь в том, будет ли это согласованная с оппозицией дата или какая-нибудь партия из коалиции решит, что настал удобный момент проявить принципиальную позицию, тогда электоральные мероприятия могут состояться чуть раньше.

Хотя, скорее всего, пока партии коалиции предпочтут наблюдать за развитием событий. Ведь Израиль, возможно впервые за долгие годы, оказался в довольно комфортной ситуации. Да, «Хамас» все еще у власти, но, выдав всех заложников, он лишился своего главного козыря. Продать населению «победу», когда ЦАХАЛ контролирует более половины территории сектора, — задача нерешаемая. Даже массовые публичные казни без суда и следствия тех, кого в «Хамасе» считают коллаборационистами, не помогают.

С другой стороны, нынешнее положение дел Израиль вполне устраивает. Он перевел на подконтрольную территорию антихамасовские милиции и кланы, а любые попытки пересечения линии разграничения или контрабанды оружия с помощью дронов пресекает огнем на поражение, используя артиллерию и ВВС. Более того, Иерусалим открыто предупреждает: если исламисты не будут соблюдать подписанное соглашение, ЦАХАЛ в любой момент может возобновить полномасштабные военные действия, уже не опасаясь нанести вред живым заложникам.

Теперь «Хамасу» предстоит выбирать: идти на новую эскалацию или соглашаться на разоружение и ввод миротворческих сил. Чтобы выбор был сделан в пользу продолжения мирного процесса, в регион возвращается Стив Уиткофф. А для усиления давления на все вовлеченные стороны сегодня на Ближний Восток прибудет и вице-президент Джей Ди Вэнс. Американцы настроены безотлагательно приступить к переговорам по дальнейшим этапам мирного плана Трампа. И эта решительность удивительным образом одинаково хорошо воспринимается и простыми жителями Газы, и израильтянами. Им-то все равно, какие имена их лидеры дают последним двум годам. Они одинаково устали от того, что по обе стороны конфликта называют «войной 7 октября».

