Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье возбудили дело об уклонении от призыва на военную службу

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Бугуруслана по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае подозреваемый уклонился от мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Он не явился в военный комиссариат. При этом он достоверно знал, что состоит на воинском учете и является гражданином, подлежащим призыву на военную службу. У подозреваемого не было законных оснований для отсрочки или освобождения от прохождения воинской службы.

Из-за отсутствия уважительных причин прибытия на сборный пункт военный комиссариат передал материалы в следственные органы. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Руфия Кутляева