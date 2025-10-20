В Оренбуржье возбудили дело об уклонении от призыва на военную службу
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Бугуруслана по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По версии следствия, в мае подозреваемый уклонился от мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Он не явился в военный комиссариат. При этом он достоверно знал, что состоит на воинском учете и является гражданином, подлежащим призыву на военную службу. У подозреваемого не было законных оснований для отсрочки или освобождения от прохождения воинской службы.
Из-за отсутствия уважительных причин прибытия на сборный пункт военный комиссариат передал материалы в следственные органы. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.