В Магнитогорске задержали незаконно проживающего в стране гражданина Польши

Полиция Магнитогорска задержала 62-летнего гражданина Польши, который находился в России без разрешения на пребывание в стране. Ему грозит штраф в размере до 5 тыс. руб. и принудительное выдворение из РФ, сообщает пресс-служба управления МВД по Челябинской области.

Гражданина задержали, когда полиция пришла к нему по жалобе о нарушении тишины. Выяснилось, что в России он живет с 1999 года, однако в 2017-м у него истекло разрешение на временное проживание. Иностранец его не продлил, из-за чего нарушил режим пребывания на территории РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ).