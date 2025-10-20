обновлено 09:57
Начальник управления профобразования краевого минобра покинул должность
Из краевого минобразования уволился начальник управления профессионального образования Илья Бочаров. Об этом сообщает портал Ura.ru.
«Уволен по соглашению сторон. Любой госслужащий должен всегда быть готов к завершению карьеры, а полученные за годы работы в министерстве компетенции позволят реализовать себя на любом новом направлении работы»,— прокомментировал свою отставку Илья Бочаров. Он проработал на этом посту более десяти лет. О новом месте работы господин Бочаров не сообщил.