Ликсутов: московское метро за 15 лет выросло более чем в полтора раза

Московское метро увеличилось на 70% за последние 15 лет, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он отметил, что за это время были открыты пять новых линий — Солнцевская, Некрасовская, Троицкая, Московское центральное кольцо (МЦК) и Большая кольцевая линия. Сейчас в столице 306 станций, из которых 31 — на МЦК.

Господин Ликсутов заявил «РИА Новости», что сейчас в метро идет масштабная программа обновления подвижного состава. За 15 лет для подземки закупили более 5 тыс. новых российских вагонов, что увеличило долю современных составов с 13% до 79%.

Для обслуживания поездов построили и реконструировали 14 электродепо, добавил господин Ликсутов. В 2025 году откроют крупнейший в России комплекс по обслуживанию поездов метро, включающий депо «Южное» и вагоноремонтный завод «Братеево». В августе открыли электродепо «Столбово» для Троицкой линии, которое в будущем будет обслуживать составы Сокольнической линии.