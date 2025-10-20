Новосибирский минфин завершает подготовку областного бюджета на 2026 год

Министерство финансов Новосибирской области завершит работу над проектом бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов 20 октября. Об этом сообщил вице-премьер — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Планируем завтра передать законопроект с дополнительными материалами министерства юстиции, чтобы выйти на правительство на 23-е число и дальше совершить внесение законопроекта в установленные законодательством Новосибирской области сроки»,— рассказал он о ходе подготовки документа.

Ближайшее заседание комитета законодательного собрания региона по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности состоится 22 октября. Вопроса о проекте бюджета на 2026 год в его повестке нет.

По данным господина Голубенко, к настоящему времени бюджет Новосибирской области 2025 года получил доходы в объеме 221,7 млрд руб., расходы составили 274,4 млрд руб. «В виду того, что доходы в октябре мы еще не получаем, по срокам уплаты момент ясности наступит в понедельник-среду на следующей неделе, дефицит пока идет 53 млрд руб.», — уточнил он.

Валерий Лавский