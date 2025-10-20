Власти Перми планируют передать участок рядом с филармонией

Мэрия Перми обратилась в городскую думу с предложением передать в собственность Пермского края земельный участок в центре краевой столицы. Согласно размещенного на сайте думы проекту решения, речь идет об участке площадью 650 кв. м. на перекрестке ул. Куйбышева и Петропавловской. На данном участке расположена автостоянка, которая примыкает к зданию органного зала, находящегося в управлении Пермской краевой филармонии. Вид разрешенного использования передаваемого в участка — улично-дорожная сеть.

