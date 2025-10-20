В Калифорнии над машинами из охраны вице-президента Вэнса взорвался снаряд

Во время празднования 250-летия морской пехоты США на базе в Кэмп-Пендлтон в Калифорнии 155-миллиметровый снаряд преждевременно разорвался над трассой, по которой проезжали патрульные. Чуть ранее они сопровождали вице-президента США Джей Ди Вэнса. Фрагменты снаряда попали в патрульные автомобиль и мотоцикл, сообщает New York Times.

Никто не пострадал, на автомобиле осталась небольшая вмятина. После обследования трассы дорога снова была открыта для проезда машин.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее высказывал возражения против стрельбы над шоссе и распорядился закрыть участок трассы, несмотря на уверения военных в безопасности мероприятия, отмечает NYT.