Ярославская область заберет у муниципалитетов часть дорожных полномочий

Органы власти Ярославской области планируют забрать полномочия у органов местного самоуправления по утверждению проектов организации дорожного движения (ПОДД). Законопроект об этом внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Согласно проекту, областные органы будут утверждать ПОДД для дорог местного значения и других автомобильных дорог в границах муниципалитетов. Это также касается изменений в эти проекты и согласования с различными организациями. Сейчас проекты разрабатываются и утверждаются самими местными властями.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить соблюдение государственных стандартов в области организации дорожного движения и унифицировать подход к утверждению проектов организации дорожного движения и изменений в них, повысить безопасность дорожного движения на дорогах Ярославской области»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

ПОДД нужен при строительстве новых магистралей, развязок, путепроводов, реконструкции существующих дорог, организации временных объездных путей и в ряде других случаев. Ожидается, что полномочия перейдут с 1 января 2026 года. Проект закона рассмотрит областная дума.

Антон Голицын