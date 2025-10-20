Подростки разгромили более 80 надгробий под Новосибирском

Трое подростков повредили более 80 надгробных памятников на кладбище села Заливино в Новосибирской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомствам, несовершеннолетние действовали днем 15 октября. Прокуратурой организована уголовно-процессуальная проверка.

«Будет дана оценка работы органов системы профилактики Кыштовского района»,— говорится в сообщении. В ГУ МВД уточнили, что личности подростков установлены, их уже опросили.

Александра Стрелкова