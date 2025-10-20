СК проводит проверку в селе Сосновского района из-за плохой дороги
Следственные органы Челябинской области изучают жалобы жителей села Бухарино Сосновского района на качество автомобильной дороги. Доследственная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Видеообращение было опубликовано в соцмедиа. По данным СК, жители Бухарино рассказали, что главная дорога в селе не заасфальтирована, покрыта ямами и колеями. Движение по ней затруднено и небезопасно. Кроме того, по такой дороге не может проехать спецтранспорт. Жители Бухарино неоднократно обращались в компетентные органы, однако проблему так и не решили.
Проверку по обращению поручил организовать исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константин Правосудов.