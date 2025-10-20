В Самаре во время капремонта дома обнаружена рекламная вывеска начала XX века

Рекламная вывеска начала XX века найдена в Самаре во время капитального ремонта фасада дома на улице Молодогвардейской, 55. Об этом сообщает глава города Иван Носков.

Вывеску было решено сохранить. Участок фасада законсервируют, а позже отреставрируют и сделают историческим арт-объектом.

Власти Самары намерены урегулировать реставрацию исторических домов, которые не признаны объектами культурного наследия. Планируется разработать законы, регламентирующие порядок восстановления зданий такого типа.

Чиновники намерены сотрудничать с региональным фондом капремонта и архивами для создания паспортов исторических домов. При ремонте фасадов будут восстанавливать историческую колеровку, чтобы восстановить архитектурный облик улиц. Эта работа займет 5-7 лет. Успешная практика создания паспортов исторических домов уже существует в других регионах России, и этот опыт планируется применить в Самаре.

Георгий Портнов