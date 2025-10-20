В Удмуртии более 154 млн рублей от повышенного НДФЛ направили на лечение детей

С начала 2025 года в Удмуртии собрано 42,7 млрд руб. налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает пресс-служба ФНС по республике.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост поступлений от НДФЛ составил 127,9%, что связано с повышением уровня доходов населения и введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы налогообложения.

При доходе свыше 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ увеличивается с 13% до 15%. Дополнительные 2% направляются на лечение детей с редкими заболеваниями. В этом году в регионе собрано более 154 млн руб. от повышенного НДФЛ, которые будут использованы для финансирования Фонда «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями.

Анастасия Лопатина