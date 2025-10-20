В Татарстане установили границы и режим использования Кузайкинской стоянки

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана утвердил приказ, в котором определены границы и режим использования территории археологического памятника «Кузайкинская стоянка» в Альметьевском районе. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

На территории стоянки разрешены археологические исследования, а также изыскательские, строительные и хозяйственные работы, если они не наносят ущерба памятнику и предварительно согласованы с органами охраны культурного наследия. Посетить объект можно в познавательных целях. При этом запрещены любые действия, которые могут повредить памятник.

«Кузайкинская стоянка» — выявленный археологический памятник эпохи поздней бронзы, расположенный в окрестностях села Кузайкино Альметьевского района Республики Татарстан.

Анна Кайдалова