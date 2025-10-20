Суд заново рассмотрит вопрос об изъятии «Гостиного двора» в Данилове

Московский суд отменил решение об изъятии здания «Гостиного двора» в Данилове Ярославской области и направил дело на пересмотр в Ярославский областной суд. Об этом сообщает Yarnews.

Объект, построенный в 1873 году, является культурным наследием. В июле 2022 года при строительных работах обрушилась галерея торговых рядов. С иском в суд обратилась государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Даниловский районный суд дважды отклонял иск, но Ярославский областной суд поддержал изъятие, указав на нарушения при сохранении объекта. Владельцы не согласились с решением и обратились в кассационный суд в Москве, который удовлетворил их жалобу, посчитав, что не все обстоятельства были учтены.

Кассационный суд отметил, что выводы апелляционной инстанции были преждевременными и нарушали нормы процессуального закона. Теперь дело вернется в Ярославский областной суд для нового рассмотрения, а «Гостиный двор» пока остается в собственности нынешних владельцев.

Антон Голицын