Следствие выясняет обстоятельства гибели человека на пожаре под Пензой

Следствие приступило к проверке по факту гибели 54-летнего мужчины на пожаре в селе Потьма Мокшанского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел вечером 17 октября в доме по улице Советской. Погибший проживал один. Специалисты не выявили на теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу.

Согласно предварительным сведениям, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов