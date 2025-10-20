13 населенных пунктов Удмуртии вошли в список самых смешных названий деревень

В Удмуртии обнаружили 13 населенных пунктов с интересными названиями, которые попали в перечень самых смешных топонимов России, пишет «ТАСС» со ссылкой на Росреестр. Среди них такие названия, как Писеево, Двигатель, Сидоровы Горы, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Майоры и Квардавозь.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Происхождение смешных названий сел и деревень всегда связано с историей места. Нередко никто точно не может установить откуда оно взялось», — отметил политолог, независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Больше всего смешных названий было найдено в Воронежской области — 22 наименования, среди которых Плясово-Китаево, Ендовище и Хреновище. Курганская область также славится своими забавными топонимами — там насчитывается 14 оригинальных названий, среди которых Марс и Духовка.

Анастасия Лопатина