В Новотроицке горит стройплощадка многоэтажного дома, из огня спасен крановщик

Пожар начался на стройке многоэтажного дома в Новотроицке на улице Советской утром в понедельник, 20 октября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Установлено, что на стройплощадке горят строительные материалы. Тушение осложняют большое количество легковоспламеняющихся материалов и сильное задымление.

Погибших и пострадавших нет. Из огня спасен крановщик. Он передан медикам.

В настоящее время возгорание под строительным краном ликвидировано. Огонь продолжают тушить 24 сотрудника пожарной охраны и шесть единиц техники.

