В Новотроицке горит стройплощадка многоэтажного дома, из огня спасен крановщик
Пожар начался на стройке многоэтажного дома в Новотроицке на улице Советской утром в понедельник, 20 октября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Установлено, что на стройплощадке горят строительные материалы. Тушение осложняют большое количество легковоспламеняющихся материалов и сильное задымление.
Погибших и пострадавших нет. Из огня спасен крановщик. Он передан медикам.
В настоящее время возгорание под строительным краном ликвидировано. Огонь продолжают тушить 24 сотрудника пожарной охраны и шесть единиц техники.