Татьяна Гридасова назначена министром образования Красноярского края

Министром образования Красноярского края стала Татьяна Гридасова. О назначении в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Котюков.

По словам главы региона, за время работы заместителем министра она показала, что «может организовывать выполнение важных государственных задач, а в конце прошлой недели получила высокую оценку федерального Министерства просвещения и согласование».

«Бюджет образования — это приоритет в бюджетном планировании Красноярского края. Вы знаете, мы ни копейки с образования не снимаем и делать этого не будем. Поэтому у вас есть возможность предлагать, в том числе, определенные изменения в системе бюджетных приоритетов»,— обратился господин Котюков к новому министру на заседании президиума краевого правительства 20 октября.

Светлана Маковская ушла в отставку с поста министра образования в конце марта 2025 года. Ее заместитель Татьяна Гридасова тогда возглавила министерство в статусе и. о.

Валерий Лавский