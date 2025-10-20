СК проверит информацию о нападении собаки на мать с ребенком в Астрахани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по обращению о нападении собаки на женщину с ребенком в Астрахани. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее в обращении к силовому ведомству житель Астрахани рассказал, что находившаяся на выгуле без намордника собака покусала его супругу и маленькую дочь в январе 2024 года. Им потребовалась помощь медиков.

Автор обращения отметил, что владельцы указанной собаки регулярно высказывают в адрес его супруги оскорбления и угрозы. До сих пор к ответственности никого не привлекли.

В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков проведет процессуальную проверку и доложит о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Глава СКР поставил исполнение поручения и ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов