В США обнаружили охотничью вышку с видом на зону приземления самолета Трампа

Секретная служба США обнаружила подозрительную охотничью вышку в прямой видимости от места выхода президента Дональда Трампа из самолета Air Force One в международном аэропорту Палм-Бич. Об этом сообщил телеканал Fox News.

ФБР начало расследование инцидента. «На месте происшествия людей обнаружено не было. С тех пор ФБР взяло расследование под свой контроль»,— сообщил директор ведомства Кэш Пател.

Источник телеканала в правоохранительных органах рассказал, вышка могла быть установлена несколько месяцев назад.

Инцидент произошел через несколько недель после того, как Райан Раут был признан виновным в попытке покушения на Трампа снайперским огнем из укрытия на поле для гольфа в Палм-Бич, напомнил Fox News. Секретная служба подчеркнула, что никаких помех передвижению президента США не возникло.