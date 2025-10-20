БПЛА снова атаковала подстанцию в Вешкайме Ульяновской области
Вражеская беспилотная авиация атаковала электроподстанцию в рабочем поселке Вешкайма Ульяновской области утром в понедельник, 20 октября. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Пострадавших нет. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте работают спецслужбы»,— говорится в сообщении.
В регионе объявлялась угроза атаки БПЛА. В настоящее время она отменена. Власти Ульяновской области напоминают о запрете распространять в интернете видеозаписи и фотографии беспилотников и их обломков, а также работы ПВО.