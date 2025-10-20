Самовыдвиженцы получили большинство мандатов на довыборах в районах Хакасии

Муниципальные выборы прошли в трех районах Хакасии 19 октября. Итоги голосования подвели в избирательной комиссии республики.

Согласно сообщению избиркома, в 12 случаях из 16 победителями оказались самовыдвиженцы. В частности, Марина Анжиганова вновь (в первый раз — в 2010 году) выиграла выборы главы районного центра — Аскизского сельского поселения. Она набрала 59,35% голосов.

Самовыдвиженцы также получили все пять депутатских мандатов на довыборах в Балыксинском сельсовете (Аскизский район) и все три мандата в Бутрахтинском сельсовете (Таштыпский район). Лишь в Орджоникидзевском районе на довыборах в совет депутатов Красноиюсского сельсовета четыре места из семи получили кандидаты от «Единой России».

Валерий Лавский