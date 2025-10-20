Красноярскую компанию обязали выпустить в Енисей полтонны молоди

Арбитражный суд Красноярского края обязал АО «Сузун» принять меры по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в реке Енисее. Речь идет о выпуске 527,45 кг молоди. Истцом выступило Енисейское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, АО «Сузун» является заказчиком работ по проекту «Технический проект разработки месторождения песка "Карьер №62" на Сузунском лицензионном участке». Одним из условий, на которых его деятельность была согласована Енисейским ТУ Росрыболовства, была компенсация вреда, наносимого реке, в общем размере 2,1 т молоди или 527,45 кг ежегодно. Однако, как указал истец, в 2024 году ответчик свои обязательства не выполнил.

По решению суда компания «Сузун» обязана в срок до 30 сентября 2026 года в полном объеме компенсировать вред водным биологическим ресурсам и среде их обитания, как это предписывает договор с Енисейским ТУ Росрыболовства.

Михаил Кичанов