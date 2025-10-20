Челябинская область вошла в топ-20 регионов по научно-технологическому развитию

Челябинская область занимает 16 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2024 года, следует из исследования «РИА Новости».

Прошлый год субъект закончил с результатом в 50,7 балла. В 2023-м область тоже находилась на 16-й позиции, набрав 48,6 балла.

Лидерами рейтинга стали Москва (81,8 балла), Республика Татарстан (70,6) и Санкт-Петербург (70,1). На последних местах оказались Республика Ингушетия (5,6), Еврейская автономная область (10,9) и Республика Алтай (12,3).

Методика основана на агрегировании значений 19 показателей, объединенных в четыре группы. Эти данные характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.

