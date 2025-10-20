Исторический особняк в центре Перми подорожал на 41 млн рублей

Как сообщается на сайте «Авито», на ул. Луначарского, 11, продается четырехэтажное здание общей площадью 775 кв. м с земельным участком 13 соток. Стоимость объекта — 232,2 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть 180 млн руб. за весь актив. В августе 2024 года стоимость этого актива составляла 139 млн руб.

Здание в хорошем техническом состоянии, имеет закрытую территорию с въездом и парковкой. Обеспечено электричеством 300 кВт, центральным водоснабжением и канализацией, отапливается собственной газовой котельной.

В настоящее время здание сдано в долгосрочную аренду под ресторан. По данным сервиса «Яндекс.Карты», там открыт ресторан итальянской кухни «Особняк».