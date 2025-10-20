Добыча газа в Китае за три квартала года выросла на 6,4%, нефти — на 1,7%

Китай в январе—сентябре увеличил добычу газа на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года, до 194,9 млрд кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР. Нефти в отчетный период добыто свыше 162,6 млн т — с ростом на 1,7%.

Также сообщается о наращивании в КНР темпов нефтепереработки — на 3,7%, до 550,8 млн т.

Китай является крупнейшим в мире импортером энергетического сырья. По данным таможни КНР, за три квартала закуплено почти 423 млн т нефти (с ростом на 2,6%) и почти 92,9 млн т газа (спад на 6,2%).

В 2024 году Китай наращивал импорт газа к предыдущему году на 6,2% (до 246,4 млрд куб. м) и нефти на 1,8% (до 212,8 млн т).

Эрнест Филипповский