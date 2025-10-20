В Туве осудили трех чиновников за хищение почти 8 млн рублей

Барун-Хемчикский райсуд Республики Тыва вынес приговор в отношении двух бывших работников ГКУ РТ «Барун-Хемчикское лесничество» и экс-директора «Госкомлеса РТ» Альберта Бараана. Их признали виновными по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подсудимым назначили от 8 до 12 лет в колонии общего и строгого режимов со штрафом в размере от 400 тыс. до 2,7 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, с марта 2016-го по декабрь 2018 года фигуранты дела похитили 7,9 млн руб. Для этого они составили фиктивные договоры субподряда на выполнение лесохозяйственных работ, а также необоснованно начислили работнику учреждения премии в размере 75 тыс. руб.

Кроме того, должностные лица незаконно оплатили из бюджета обучение сына бывшего директора «Госкомлеса РТ» в высшем учебном заведении в размере 90 тыс. руб.

Александра Стрелкова