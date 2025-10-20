«Сибирь» опустилась на четвертое место в группе «Золото» Второй лиги

Футбольная «Сибирь» не смогла набрать очки в матче с одним из аутсайдеров группы «Золото» Второй лиги — кировским «Динамо». Матчи 14-го тура чемпионата состоялись 19 октября.

Первый тайм матча в Кирове завершился со счетом 1:1. Счет открыли хозяева на 16-й минуте после розыгрыша штрафного. Менее чем через 10 минут гости отыгрались: после удара Максима Караева и рикошета от защитника мяч проскользил под руками голкипера динамовцев.

Во втором тайме «Динамо» провело второй мяч и удержало победный счет — 2:1.

Поражение отбросило «Сибирь» на четвертое место в турнирной таблице. У новосибирцев 20 очков, отставание от идущего третьим московского «Велеса» составляет три очка. После 14-го тура в группе «Золото» сменился лидер: турнирную таблицу с 27 очками возглавил астраханский «Волгарь», обыгравший шедший ранее на первом месте «Машук-КМВ» (Пятигорск) 2:0.

Валерий Лавский