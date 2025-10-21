Мэрия хочет передать региону участок дороги у Перми-I

Мэрия Перми обратилась в городскую думу с предложением передать в собственность Пермского края ряд земельных участков. Крупнейшим из них является ремонтируемый участок дороги под путепроводом у Перми-I. Об говорится в решении пермской городской Думы VII созыва в внесении изменений в Перечень земельных участков, планируемых к передаче в собственность Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также в собственность края планируется передать два земельных участка на ул. Левченко недалеко от пересечения с ул. Карпинского и земельный участок рядом с площадью Гайдара, где на данный момент проводятся ремонтные работы.

В конце 2023 года комитет гордумы Перми по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами согласовал передачу путепровода по ул. Монастырской в краевую собственность. Это было сделано для его реконструкции. Путепровод, построенный в 1899 году во время реконструкции вокзала Пермь I, является памятником архитектуры. Конкурс на разработку проекта и реконструкцию автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II — Пермь I выиграло уфимское АО «Уралмостострой» (в Перми работает его филиал «Мостоотряд №123»).