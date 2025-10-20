Экс-главе кредиторов пермского ЗиДа не удалось оспорить отказ в выходе из банкротства

Арбитражный суд Пермского края отказал бывшему председателю комитета кредиторов ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» Артуру Васильеву о признании недействительным решения собрания кредиторов. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте электронного правосудия. Как следует из материалов дела, 1 августа текущего года комитет кредиторов должника отказался ввести процедуру реструктуризации долгов. Против этого решения проголосовало 73% кредиторов, еще 26% воздержалось.

Ранее рассмотреть переход в процедуру реструктуризацию долгов предложил сам господин Васильев. Он предлагал кредиторам погасить долг в течении трех лет. Полагая, что решение собрания кредиторов нарушает его права, господин Васильев обратился в суд с требованием о признании его недействительным.

В итоге арбитражный суд принял решение в удовлетворении заявленных требований отказать, поскольку оспариваемое решение принято в пределах установленном законом компетенции и не нарушает права должника.

Артур Васильев, ранее известный как бывший председатель комитета кредиторов ФГУП «Завод им. Дзержинского», был признан банкротом в 2019 году. Тогда с требованием о его несостоятельности выступил владелец бывшей пермской сети фитнес-клубов Edward's Gym Эдуард Давыдов. А летом 2023 года Ленинский райсуд Перми признал Артура Васильева виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорил бизнесмена к шести годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб.