Стало известно, кому должен погибший руководитель следственного отдела в Перми

Стало известно, что погибший в прошлом году руководитель следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгений Середкин должен банку ВТБ и некоему «Середкину В. А.» 4,6 млн руб. Арбитражный суд Пермского края 8 октября по заявлению Елены Гришиной бывшей супруги Евгения Середкина признал его банкротом. Также этим же судебным актом была введена процедура реализации имущества. В наследственную массу должника включено недвижимое имущество – квартира, расположенная по адресу: ул. Холмогорская, 4В, а также денежные средства, хранящиеся на вкладах наследодателя.

Напомним, Евгений Середкин был жестоко убит 9 сентября прошлого года. Алексей Головин, нынешний супруг Елены Головиной, нанес ему 81 удар топором. Злоумышленник вину признал полностью и был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.