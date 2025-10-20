Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пермский край потратит 65 млн рублей на создание хоккейных комплексов

Объем расходов бюджета Пермского края на закупку оборудования для создания открытых хоккейных комплексов в 2026 году составляет 65,6 млн руб. Об этом говорится в постановлении правительства Пермского края. Порядок расходования средств бюджета края на закупку оборудования утверждается приказом Министерства. Контроль за исполнением возложен на заместителя председателя Правительства Пермского края по вопросам образования, культуры и спорта.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, на заседании Пермской городской думы в 2024 году замглавы Перми Екатерина Мальцева заявила, что мэрия Перми с 2025 года начнет реализацию нового проекта по обустройству всесезонных хоккейных коробок. По ее словам, инициатором проекта выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«На 2025 год запланировано устройство четырех таких коробок. В настоящее время организована работа по формированию земельных участков под устройство еще минимум шести таких коробок в ближайшие три года», — уточнила госпожа Мальцева.