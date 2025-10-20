Южная Корея в сентябре увеличила импорт древесины из России на 13%

Объем поставок российской древесины и изделий из нее в Южную Корею в сентябре вырос к августу на 13%, до $25 млн, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные южнокорейской статистической службы. При этом закупки сократились к сентябрю прошлого года на 5%.

Наибольшим спросом пользовалась топливная древесина. Объем ее закупок превысил $9,2 млн, что является максимумом с декабря 2023 года. Это на 5% больше закупок августа, и почти на 80% больше показателя сентября прошлого года.

Импорт фанеры из РФ в сентябре сократился в годовом выражении на треть, до $8,2 млн. Распиленных лесоматериалов завезено на 13% меньше, на $7,3 млн.

Россия занимает в южнокорейском импорте древесины четвертую позицию после Вьетнама ($43,8 млн), Индонезии ($38,4 млн) и Китая ($37,1 млн).

