Китай за три квартала 2025 года сократил импорт нефти из России на 8,1%

Объем закупок Китаем российской нефти в январе—сентябре уменьшился на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года и составил 74,04 млн т, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. В стоимостном выражении объем импорта сократился на 21%, до $37,55 млрд.

РФ остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. На втором месте в отчетный период удерживается Саудовская Аравия (59,52 млн т). На третьей позиции Малайзия (51,23 млн т). Далее обозначены Ирак (49,28 млн т), Бразилия (33,33 млн т) и Оман (26,22 млн т).

Вместе с тем, в сентябре Китай увеличил закупки нефти в России на 4,3% к августу (поставлено 8,28 млн т). В денежном выражении импорт вырос на 5,2%, до $4,06 млрд.

В 2024 году Китай нарастил импорт нефти из России на 1,3%, до 108,47 млн т. При этом закупки в других странах сократились на 1,9%, до 553,41 млн т.

Эрнест Филипповский