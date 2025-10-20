Шойгу назвал Донбасс и Новороссию историческими регионами России

Секретарь Совета безопасности РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонска области не должны называться «новыми» регионами.

«Хорошо, что вы не сказали “новые регионы”, потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши»,— сказал господин Шойгу (цитата по «Известия»).

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно называл эти территории исторически российскими, ссылаясь на их передачу советской Украине при создании СССР. Также президент Владимир Путин заявлял, что российские войска взяли под контроль почти 5 тыс. кв. км территории в 2025 году.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2022 году по итогам референдумов, которые не были признаны Украиной и западными странами.