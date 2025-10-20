«Известия»: Кабул и Москва обсуждают прием карт «Мир» в Афганистане

Афганистан и Россия обсуждают прием банковских карт «Мир» в стране. Об этом в разговоре с газетой «Известия» сообщил посол страны в России Гуль Хассан Хассан. По его словам, это позволит развивать торговые отношения, а также поможет привлечь туристов из РФ.

«Переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные трансакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем»,— сказал посол.

Как сообщили эксперты в разговоре с газетой, при принятии решения могут возникнуть сложности, среди которых отсутствие банковских терминалов в Афганистане, а также международные санкции, наложенные на страну после возвращения «Талибана» к власти в 2021 году.