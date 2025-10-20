Заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова нашли мертвым в Подмосковье

Заслуженный тренер России по боксу Олег Чехов был найден мертвым в своей квартире в Реутове. Рядом с его телом был обнаружен пистолет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Олегу Чехову было 86 лет. Он был тренером высшей категории, воспитавшим множество чемпионов мира и Европы, среди которых Александр Крупин (боксер СССР в полутяжелом весе, чемпион Европы, обладатель Кубка мира, призер национального первенства) и Сергей Кобозев (российский и советский боксер, призер чемпионата Европы). Под его руководством спортсмены завоевали более 20 медалей на чемпионатах и спартакиадах СССР.