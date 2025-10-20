Великобритания расследует взлом восьми военных баз «российскими хакерами»

Хакеры совершили кибератаку на восемь британских военных баз, сообщает Daily Mail. Также о случившемся сообщает Daily Mirror. В результате были похищены имена и адреса электронной почты сотрудников Министерства обороны Великобритании, которые впоследствии появились в даркнете. Предположительно, хакеры связаны с Россией.

Среди объектов атаки упоминается авиабаза Лейкенхит, где дислоцируются истребители ВВС США F-35. Доступ к системам был получен через взлом подрядчика, оказывающего услуги по техническому обслуживанию и строительству для оборонного ведомства.

Британское Минобороны подтвердило расследование инцидента, заявив о своем «решительном и упреждающем подходе к киберугрозам».