Сийярто выступит на встречах Евросоюза против продолжения военной помощи Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на предстоящих заседаниях Евросоюза он намерен выступить против дополнительной военной помощи Украине и введения запрета на поставки российских энергоносителей.

В своем сообщении в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ и запрещена) господин Сийярто отметил, что в Люксембурге одновременно пройдут заседания Совета ЕС по иностранным делам и Энергетического совета. По его словам, обсуждаемые там инициативы направлены на «разжигание военной атмосферы» и «подрыв энергетической безопасности» Европы путем отказа от российских газа и нефти.

Министр подчеркнул, что Венгрия будет отстаивать свои интересы. В ЕС также обсудят новые санкции против России и план Еврокомиссии по полному отказу от российских углеводородов к 2028 году.

