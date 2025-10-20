Гурманские будни

Посмотри наверх

Look Up Cafe — пространство-проект Амины Футуллаевой, объединяющее кафе, центр обучения и книжный магазин. Оно создано не только для того, чтобы выпить кофе и полноценно позавтракать, пообедать или поужинать, но и чтобы остаться, углубиться в чтение, обсудить любимого автора или послушать лекцию в местном университете ресторанного бизнеса Upskill. Это полноценный культурный хаб. Интерьер напоминает просторную студию. Стены украшены деревянными панелями, а через большие окна в помещение льется мягкий свет.

Мебель в скандинавском стиле, дизайнерские деревянные столы и сиденья с мягкими подушками создают теплую атмосферу — будто ты пришел не в кафе, а к друзьям. На стеллажах расставлены книги, и кажется, что здесь можно не только вкусно поесть, но и погрузиться в чтение на полдня. За кухню отвечает шеф-повар Александр Пантюхов, который умеет соединить локальные ингредиенты, сезонность и вдохновение в одном блюде. Меню лаконичное, но в каждом пункте — точность и выверенность. Сезонные сморчки со сливочной страчателлой подаются на подушке из нежного крема, насыщенность лесных грибов сбалансирована воздушной текстурой сыра. Скумбрия с фенхелем и молодой черемшой — ода северной свежести, каждая деталь раскрывает вкус рыбы и ароматные травы. Нерка с мороженым из гаспачо звучит неожиданно, но именно контраст теплого и холодного, острого и сливочного создает гастрономический «вау-эффект». Томленые говяжьи щечки с сельдереем — дань комфорту, блюдо на грани между домашним стилем и ресторанной выверенностью. А десерт — мороженое из щавеля с тартаром из клубники — это финальный аккорд, где кислинка, сладость и легкая горчинка складываются в идеально сбалансированную картину.

Особое место в пространстве занимает зона шоколатье. Здесь уже делают авторские конфеты ручной работы, а в ближайшее время запустят собственную пекарню. В планах — свежий хлеб, круассаны и другая выпечка. Барная карта безалкогольная, но продуманная и полная сюрпризов. Авторские напитки сделаны так, что забываешь, что в них нет градуса: яблоко—абрикос, вишня—ромашка освежают лучше любого спритца. Кофе от «Сварщицы Екатерины» — это целая вкусовая палитра: классика, пуровер (фильтр-кофе), френч-пресс, авторские латте с кокосовой карамелью, айс-кофе с урбечем, тайский холодный. Чай от «Нитки» — отдельный ритуал, как и полка с безалкогольными винами от российских и зарубежных производителей, собранными с тем же вниманием, что и остальные элементы пространства.

Садовническая улица, дом 9а Ежедневно, с 8:00 до 23:00

Неустаревающая эпоха

Аркадий Новиков — один из старейших, но неуемных российских рестораторов. Его первый ресторан и первый рыбный ресторан Москвы «Сирена» отмечает в этом году 33-летие. По этому поводу в сети ходят документальные кадры: на дворе, кажется, 1997 год, и совсем еще молодой Новиков предлагает гостям, в числе которых певица Лайза Миннелли после концерта в Москве, свои фирменные рыбные специалитеты. В меню тогдашней «Сирены», излюбленной бомондом и элитой Москвы, фирменный фаршированный карп, форшмак из сельди, котлеты из щуки и краба, уха с мини-расстегаями.

Они и по сей день присутствуют в меню, но время не стоит на месте и изменившиеся вкусы диктуют новую моду и правила. Чтобы оживить неустаревающую классику, в «Сирене» представили обновленную подачу блюд. Это своего рода ретроспектива вкусов — подборка кулинарных символов, сопровождавших формирование московской гастрономической сцены. В основе меню — карпаччо из четырех видов рыбы, с которого в 90-е началось знакомство москвичей с модой на сырую рыбу. Рядом — фаршированный карп по-еврейски, ностальгический привет домашней кухне, и уха из трех видов рыбы с мини-расстегаями — хрестоматийный пример русской классики, где прозрачный бульон соседствует с теплой выпечкой. Среди горячих блюд выделяется тюрбо по-лигурийски — любимое блюдо Аркадия Новикова: целая рыба, обжаренная на сковороде с маслом и травами. В том же ряду — судак с грибами и сливочным соусом, ледяная рыба с овощами и щучьи котлеты с пюре, отсылающие к вкусам детства. Завершает меню неизменный символ — десерт «Птичье молоко».

Большая Спасская улица, дом 15, строение 4 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Ольга Карпова