В Некрасовском районе сбили пожилую велосепидистку

19 октября 2025 года в Некрасовском районе Ярославской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

На 3-м км автодороги «Некрасовское — Новодашково — Черная Заводь» водитель автомобиля Kia Sportage сбил велосипедистку. По данным полиции, инцидент произошел около 17:30. Водитель наехал на велосипедистку, ехавшую в том же направлении. Женщина 1941 года рождения скончалась на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ведется расследование. Госавтоинспекция Ярославской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, напоминая, что от их поведения зависит безопасность всех участников дорожного движения.

Антон Голицын