На капремонт двух дорог в Чувашии выделили более 42 млн рублей

На капитальный ремонт двух дорог в Моргаушском и Яльчикском районах Чувашии выделили в общей сложности более 42 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт двух дорог в Моргаушском и Яльчикском районах Чувашии выделили более 42 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На ремонт двух дорог в Моргаушском и Яльчикском районах Чувашии выделили более 42 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Почти 21,2 млн руб. выделили на ремонт участка дороги «Авданкасы — Моргауши — Козьмодемьянск — Сендимир» (км 2+360 — км 3+165). Работы будут выполняться в три этапа и должны быть завершены к 25 августа 2027 года.

Еще 21,2 млн рублей выделили на капремонт дороги «Новое Байбатырево — Новое Чурино» (км 0+005 — км 1+555) в Яльчикском районе. Подрядчик должен завершить работы на этом участке протяженностью 1,55 км до 15 декабря 2025 года.

Влас Северин