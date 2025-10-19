В Ярославле запретят поворот с Фрунзе на 1-ю Приволжскую

С 25 октября 2025 года на проспекте Фрунзе вводится запрет на левый поворот на улицу 1-я Приволжская при движении к Московскому проспекту. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП на перекрестке Фрунзе и 1-й Приволжской

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ ДТП на перекрестке Фрунзе и 1-й Приволжской

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Решение направлено на повышение безопасности и улучшение пропускной способности дорог. На этом перекрестке регулярно происходят аварии. Кроме того, поворачивающие налево машины занимают одну из двух полос проспекта, что приводит к пробкам в часы пик.

Теперь, чтобы попасть на 1-ю Приволжскую (и далее на улицу Журавлева), водителям с проспекта Фрунзе нужно будет развернуться на следующем перекрестке, где светофор оснащен стрелкой поворота налево.

Антон Голицын