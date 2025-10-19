В Чувашии за неделю разместили госзакупки на 608 млн рублей

В Чувашской Республике с 10 по 16 октября было объявлено о закупках на 608 млн руб. Всего размещено 302 закупки: 260 для государственных нужд и 42 для муниципальных. Об этом сообщает Региональный центр закупок республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самой крупной закупкой недели стал заказ на генетические исследования для Президентского перинатального центра. Бюджет в 28,8 млн рублей направлен на проведение двух видов анализов. Самой социальной закупкой признали капитальный ремонт гидротехнического сооружения у села Раздольное Порецкого муниципального округа.

Самой эффективной закупкой недели стали работы по содержанию мостовых сооружений на дорогах регионального и межмуниципального значения в 2026–2027 гг. Сумма экономии составила более 4 млн руб., что на 5,7% ниже начальной цены.

