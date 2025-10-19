Футбольный клуб «Рубин» проиграл «Балтике» со счетом 0:3 в матче РПЛ

Казанский футбольный клуб «Рубин» потерпел поражение от калининградской «Балтики» со счетом 0:3 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Голы за «Балтику» забили Брайан Хиль, Максим Петров и Мингиян Бевеев. На 52-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не реализовал пенальти, его удар отразил вратарь Максим Бориско.

После этой победы у «Балтики» стало 23 очка, что позволило команде сохранить пятую строчку в чемпионате. «Рубин» остался на седьмой позиции с 18 баллами. Следующий матч «Рубин» проведет 22 октября в Казани против «Ахмата» в рамках Кубка России.

Влас Северин