Бывший пермский чиновник не смог обжаловать приговор за попытку устроить теракт

Кассационная инстанция Верховного суда РФ оставила жалобу бывшего руководителя подразделений администрации Перми Антону Галэте (внесен в перечень террористов и экстремистов) без удовлетворения, обжалуемые им судебные решения — без изменения, сообщает properm.ru со ссылкой на данные картотеки дела. Решение было вынесено 14 октября.

Весной 2024 года Центральный военный суд в Екатеринбурге признал Антона Галэту (внесен в перечень террористов и экстремистов) виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы. Из публикаций по делу бывшего чиновника известно, что он, связываясь в мессенджере с куратором с Украины, планировал террористические акты на Пермском пороховом заводе и в здании УМВД по городу Перми. Осенью 2022 года его задержали и возбудили уголовные дела за госизмену, покушение на теракт, и об оправдании терроризма (ст.30 ч.1, ст. 275; ст. 30 ч.1, ст. 205 ч.1; ст. 205.2 ч.2 УК РФ).

Антон Галэта (внесен в перечень террористов и экстремистов) занимал должность начальника отдела анализа и прогнозирования департамента макроэкономики администрации губернатора, когда им был Олег Чиркунов. До этого он работал в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.