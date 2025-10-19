«Женский стендап», Сергей Лазарев и DS CREW

В Ярославле на неделе с 20 по 26 октября выступят танцевальный коллектив DS CREW, певцы Сергей Лазарев и Драгни, гитарист Виктор Зинчук, пианист Андрей Коробейников, а также комики из «Женского стендапа». В ярославском цирке начнут показывать новое шоу, на театральных площадках представят спектакли с артистами из комедийных шоу, а в музее выставят произведения европейских художников, посвященные Наполеону. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Концерты

21 октября в КЗЦ «Миллениум» с концертом выступит коллектив DS CREW, победитель телевизионного проекта «Новые танцы на ТНТ». Команда из Перми подготовила для своих поклонников новое шоу-спектакль — «Второй сольный концерт», который сочетает хореографию от художественного руководителя и фронтмена команды Дмитрия Ваганова и нетривиальные режиссерские ходы от постановщика Алексея Карпенко. Стоимость билетов — от 2,5 тыс. руб., начало в 19:00.

22 октября в Ярославской филармонии состоится выступление пианиста Андрея Коробейникова. Он представит публике сочинения двух выдающихся русских композиторов — Модеста Мусоргского и Дмитрия Шостаковича. Стоимость билетов — от 400 руб., начало в 18:30.

23 октября в «Руки Вверх! Бар» выступит певец Драгни, известный по таким песням, как «Минус на минус», «Кометы», «Куча матюков», «Костер». Стоимость билетов — от 1,3 тыс. руб., начало в 20:00.

25 октября в «Руки Вверх! Бар» состоится концерт памяти лидера группы «Сектор газа» Юрия Хоя. На ярославской площадке соберутся музыканты «Сектора Газа». Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов, Алексей Ушаков — имена с обложек кассет «Сектора» из далеких 90-х — выйдут на сцену. Стоимость билетов — от 2,6 тыс. руб., начало в 19:00.

С 25 октября на манеже Ярославского цирка Заслуженный артист РФ Гия Эрадзе представит шоу «Бурлеск». В проекте принимают участие более 100 лучших артистов российского цирка, титулованные исполнители рекордных трюков и мастера оригинального жанра. Особого внимания в программе удостоен уникальный номер — единственная в мире «Групповая трансформация «Фаберже»: на манеже появятся 6 огромных точных копий ювелирных «Яиц Фаберже», каждое из которых весит более 600 кг. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

25 октября во Дворце молодежи состоится шоу «Женский Стендап», в котором примут участие комики Мария Маркова, Саша Муратова, Маргарита Родина, Белла Малу, Вика Македонская, Инга Стоколяс и Карина Селихова. Стоимость билетов — от 2,5 тыс. руб., начало в 19:00.

26 октября в Ярославской филармонии состоится концерт заслуженного артиста России, кавалера Ордена Дружбы, гитариста и композитора Виктора Зинчука. Программа носит название «Концерт для пяти гитар и двух гитаристов». Ее уникальность заключается в разнообразии репертуара и оригинальном звуковом решении: музыкальные произведения исполняются на разных акустических гитарах. Стоимость билетов — от 600 руб., начало в 18:00.

26 и 27 октября на сцене КЗЦ «Миллениум» выступит Сергей Лазарев с новым шоу «Шоумен». На настоящий момент билеты на оба выступления распроданы.

Спектакли

23 октября в КЗЦ «Миллениум» покажут театральную комедию «Ни дать, ни зять!», в которой сыграют актеры Роман Постовалов, Илана и Яна Крайнова, Олег Акулич, Сергей Холмогоров и Марина Гайзидорская. Сюжет разворачивается вокруг фиктивного развода, который пара оформляет для получения ипотеки.

«Пьеса представляет эпизод из жизни семьи Мухиных, который навсегда изменил взаимоотношения героев. Узнав о фиктивном разводе, который Анатолий и Катерина оформили для получения ипотеки, теща раздувает конфликт такого масштаба, что под угрозой оказываются отношения между всеми членами семьи, а Толя и Катя — на грани реального расставания»,— анонсируют организаторы.

Стоимость билетов — от 1,8 тыс. руб., начало в 19:00.

26 октября на сцене ДК им. Добрынина представят спектакль «Боинг-Боинг». В центре сюжета — французский архитектор Бернар, у которого несколько невест, и все они стюардессы. Бернар умело сводит расписание, чтобы с каждой из них жить в своем доме. У него все получается удачно, пока однажды расписание не меняется в последний момент. Так неожиданно все три невесты-стюардессы в одно время прибывают к Бернару домой. В ролях: Денис Косяков, Михаил Башкатов, Мария Фурсенко и другие. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб., начало в 19:00.

Выставки и встречи

В Ярославле продолжается акция областной библиотеки имени Н.А. Некрасова «Некрасовка. Новая страница 25/26». 20 октября в 19:00 в библиотеке (Свердлова, 25в) состоится кинопоказ короткометражки «Сапоги» и встреча со съемочной группой. В центре библиотечного обслуживания молодежи (Московский проспект, 147) 20 октября в 10:00 и 12:00 состоится встреча с детским писателем Натальей Спеховой. Вход свободный.

25 октября в 16:00 в Ярославском музее-заповеднике в экспозиции «Слово о полку Игореве» научный сотрудник, хранитель музейных предметов Дмитрий Горбачев расскажет, как металлические артефакты XI–XIII вв. раскрывают ценность технологий и ремесел средневековой Руси. Стоимость входного билета — 300 руб.

Ярославский музей-заповедник запустил цикл бесплатных лекций и экскурсий «Тайны Спасо-Преображенского собора» — это часть проекта по фотофиксации фресок Собора. 25 октября в 14:00 состоится авторская экскурсия Алексея Зубатенко «Монументальная живопись западных столпов».

25 и 26 октября в Музее истории города Ярославля состоится программа «Городские страхи», которая включает посещение дома Василия Яковлевича Кузнецова, где участники узнают о необычных историях из его прошлого.

«Вместе с персонажами участники пройдут увлекательный маршрут с пугающими историями, заданиями на смекалку и сообразительность, театрализацией»,— анонсировали в музее. Стоимость билетов — 300 руб.

25 октября в Музее зарубежного искусства откроется выставка живописи и скульптуры начала XIX – первой трети XX века из собрания Музея-панорамы «Бородинская битва». Для выставки были отобраны произведения европейских художников, посвященные Наполеону и событиям Наполеоновских войн – портреты, жанровые полотна и батальные сцены. Стоимость входного билета — 300 руб.

Другие мероприятия

25 октября со станции Ярославль – Главный отправится «магический экспресс» — это интерактивное представление на поезде с героями «Гарри Поттера» для детей. Ребятам расскажут о секретных заклинаниях, а потом они посетят уроки магии. Маршрут — Ярославль – Нерехта – Ярославль. Продолжительность путешествия — 2 часа 15 минут. Стоимость — от 2,5 тыс. руб.