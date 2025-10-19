Кафе «Бела Дона» в Калининграде закрылось после отравления девяти школьников

В Калининграде девять учащихся школы №3 обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Они питались в кафе «Бела Дона», где школа организовала мероприятие. Заведение приостановило работу, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Подростков обследовали, госпитализация не потребовалась. По итогам проверки сотрудники Роспотребнадзора заявили о неудовлетворительном санитарном состоянии помещений кафе. Установлено, что в заведении использовалась просроченная продукция, не соблюдались режимы уборки и мытья посуды. Кроме того, к работе в кафе допускали сотрудников без медицинских книжек.

Школе выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.