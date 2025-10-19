В Березниках горит электроподстанция

Глава Березников Алексей Казаченко сообщил о пожаре на электрической подстанции Быгель. «Часть города без света и воды. Выехал на место», — написал он в своем telegram-канале. Как отмечает telegram-канал «ЧП Березники», в результате пожара в разных районах города наблюдаются перебои и полное отсутствие электроэнергии, а также проблемы с подачей воды. На месте работают экстренные службы.

фото: паблик "ВКонтакте" "ЧП ДТП Березники"

Как сообщает «Пермэнерго», сегодня в 19:09 было зафиксировано технологическое нарушение на подстанции 110 кВ. В настоящее время производится ликвидация технологического нарушения. «Энергетики “Россети Урал” находятся во взаимодействии с МЧС, администрацией города. Причины инцидента выясняются», — добавили в организации.

ОБНОВЛЕНО: Пожар на подстанции в Березниках ликвидирован в 19:20. Общая площадь, обстоятельства и причина пожара устанавливаются, сообщает МЧС Прикамья. Погибших и пострадавших нет.